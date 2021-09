Turris, ecco Sartore: accordo annuale con opzione L'esterno offensivo: "Finalmente eccomi qui. Sono davvero contento"

La Turris ha ufficializzato l'accordo con Francisco Sartore Dos Santos Perez. L'esterno offensivo, classe '95, nato in Brasile, in possesso della cittadinanza italiana, si è legato alla società corallina con un contratto annuale con opzione per la stagione 2022/2023. "Sono un giocatore che attacca gli spazi, ma che sa scambiare con i compagni del reparto avanzato. - ha spiegato Sartore - Da quasi un anno andava avanti il contatto con la Turris. Ora eccomi qui e sono davvero contento. Mi sono allenato da solo, ma anche con qualche squadra. Sono un po' indietro con la condizione, ma sarò pronto quanto prima".

Il profilo - "Giunto in Italia nel 2012, Sartore è maturato nel settore giovanile del Genoa per poi vestire, in terza serie, le casacche di Mantova, Lucchese, Matera ed Alessandria (due annate con partecipazione ai playoff 2019-2020) prima dell’ultima esperienza a Bisceglie, sempre in Lega Pro, dove ha collezionato 34 presenze, 2 reti e 3 assist. Esterno offensivo in grado di abbinare velocità e tecnica individuale, Sartore - già inseguito in passato dal club - ha accettato con entusiasmo la proposta della dirigenza corallina, reputando il progetto tecnico congeniale al proprio percorso e a concetti con i quali si è misurato sin dai tempi della Primavera del Genoa sotto la guida di Ivan Juric".