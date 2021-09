Partenope, Maggio: "Affrontare due team di Serie A2 è stato utile" Appuntamento al PalaEdilgen, alle 18, per il test contro la Virtus Arechi Salerno

Domani, con palla a due alle 18, sarà test amichevole tra la Partenope Sant'Antimo e la Virtus Arechi Salerno. Dopo ottanta minuti vissuti sul parquet contro team di Serie A2, la Givova Scafati e la Benacquista Latina, riecco in campo la squadra allenata da coach Agostino Origlio. "Affrontare due team di categoria superiore, tra l’altro più avanti nella condizione, ci è servito ad evidenziare in cosa migliorare, su cosa lavorare, sono stati test utili in quella che per noi era la primissima fase della preparazione. - ha affermato il playmaker della PSA, Roberto Maggio - Con Salerno proveremo a testare le nuove soluzioni su cui stiamo lavorando, in un match che ci avvicina all’esordio ufficiale di domenica in Supercoppa contro Forio. Ci stiamo allenando tanto e bene sia dal punto di vista tecnico che atletico, chiaro che questo è un gruppo nuovo, dobbiamo ancora definire i ruoli e abbiamo ancora tanto da lavorare, ma le sensazioni sono molto positive".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Partenope Sant' Antimo PSA