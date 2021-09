Biglietti gratis ai giovani vaccinati, Ghirelli: "Complimenti alla Turris" Il plauso del presidente della Lega Pro al club corallino

“Spronare i ragazzi a vaccinarsi offrendo la possibilità di vedere la propria squadra del cuore è una bellissima idea. Complimenti alla Turris e a tutti i club di Lega Pro che propongono incentivi di questo tipo”. Così si è espresso il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli sull’iniziativa del club corallino, promossa dal presidente Antonio Colantonio: 20 biglietti gratuiti per ciascuna delle prossime 4 partite interne. Ne beneficeranno i ragazzi tra i 12 e i 17 anni che avranno aderito agli Open Day vaccinali di settembre, promossi dal Comune di Torre del Greco, considerando i tempi di rilascio della “Certificazione verde-Covid 19” a seguito della somministrazione della prima dose. I biglietti verranno sorteggiati.

"La promozione della campagna vaccinale anche tra i più giovani è un gioco di squadra che coinvolge noi tutti e troverà sempre il sostegno della Turris. - ha affermato il presidente della Turris, Antonio Colantonio - Favoriamo, in questo modo, il ritorno in piena sicurezza dei ragazzi in aula e negli spazi di quella socialità fortemente compromessa nell'ultimo anno e mezzo. Il conseguimento del Green Pass, inoltre, per gli over 12 è condizione di accesso agli stadi e noi, al "Liguori", saremo lieti di ospitare chi avrà aderito all'iniziativa".

"Un'opportunità in più quella che abbiamo inteso mettere a disposizione dei nostri cittadini, soprattutto dei ragazzi, con questa nuova iniziativa dell'open day-night vaccinale. - ha aggiunto il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba - La scuola sta per ripartire ed è necessario attivarsi al meglio per affrontare in sicurezza il nuovo anno scolastico. Un gesto di responsabilità personale che diventa rispetto e sicurezza per l'intera comunità".