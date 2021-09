Italvolley, De Gennaro nel sestetto ideale degli Europei Sono cinque le azzurre inserite nel "dream team" dopo il trionfo continentale di Belgrado.

Il trionfo azzurro all’Eurovolley di Belgrado è stato uno dei punti più alti della nostra pallavolo femminile. Dopo i successi continentali del 2007 e del 2009, e quello iridato del 2002, la squadra di Mazzanti è entrata nella storia battendo la Serbia alla Stark Arena davanti alla sua gente. Quella azzurra è stata una spedizione esaltante che ha in parte cancellato il flop delle Olimpiadi dove era arrivata l’eliminazione ai quarti di finale proprio contro Boskovic e compagne.

Come sempre accade dopo queste importanti manifestazioni è stata eletta la formazione ideale dove sono presenti cinque italiane su sette. Un “dream team” di cui fa parte anche la campana Monica De Gennaro. Il libero di Massa di Somma è stata la migliore nel suo ruolo e si aggiunge alla palleggiatrice Alessia Orro, all’opposto serbo Tijana Boskovic (preferita a Paola Egonu), alle schiacciatrici azzurre Miriam Sylla ed Elena Petrini, e alle centrali che sono Anna Danesi e la turca Eda Erdem.

Una grande soddisfazione per Monica De Gennaro che nel ruolo di libero è una delle migliori ormai da un decennio. Ora l’asticella si alza perché dopo l’argento del 2018, dal 26 agosto all’11 settembre 2022, in Olanda e Polonia andranno in scena i Campionati del Mondo, dove le azzurre partiranno col favore del pronostico.