Napoli ko a Treviso (81-74), veneti alle Final Eight di Supercoppa Azzurri fuori e pronti alla doppia sfida con Brescia, utile per la preparazione precampionato

La NutriBullet Treviso vince anche al PalaVerde contro la GeVi Napoli (finale di 81-74) e vola alle Final Eight di Coppa Italia. Punteggio pieno dopo 4 partite, 8 punti di vantaggio sugli azzurri e sulla Germani Brescia: distante incolmabile da Napoli e dai lombardi prima dei due confronti diretti dalle due rivali e Treviso si guadagna con netto anticipo l'accesso alla fase finale del torneo tricolore. Parziali di 19-20, 18-15, 21-19 e 23-20 in una sfida equlibrata con Napoli costretta a fare a meno di Jason Rich e con Treviso priva di Matteo Imbrò. Alla squadra partenopea non bastano i 17 punti in 26 minuti di Markis McDuffie. Doppia cifra anche per Arnas Velicka (12) e Jordan Parks (10). Maggior distribuzione per Treviso: 14 punti per Henry Sims e Giordano Bortolami. Napoli tornerà in campo sabato alle 20 al Palaleonessa contro Brescia. Il match sarà utile solo per la preparazione al campionato.

Supercoppa LBA - Girone C

Quarta Giornata - Fase a Gironi

NutriBullet Treviso - GeVi Napoli 81-74

Parziali: 19-20, 18-15, 21-19, 23-20

Treviso: Sokolowski 6, Bortolani 14, Sims 14, Chillo 5, Poser, Russell 7, Vettori, Dimsa 11, Faggian 3, Casarin 6, Jones 3, Akele 12. All. Menetti.

Napoli: Marini 6, Mayo 6, Velicka 12, Elegar 8, McDuffie 17, Zerini 2, Uglietti 5, Lombardi 8, Cannavina, Grassi, Coralic, Parks 10. All. Sacripanti.