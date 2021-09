PSA, gli assistenti Maggio e Fiore: "Intensità e segnali di crescita" Domenica, alle 18, la sfida contro Forio per il primo turno di Supercoppa Serie B

Testa alla Supercoppa per la Partenope Sant'Antimo. Domenica, con palla a due alle 18, al PalaEdilgen la PSA ospiterà il Forio nel primo turno del girone E del torneo riservato alle squadre di Serie B. "“Era importante continuare ad aumentare l’intensità dopo le prime uscite con Scafati e Latina e ci siamo riusciti per larghi tratti anche se ovviamente è mancata la continuità, ma direi che è normale in questa fase della preparazione", questo il commento l'assistant coach della Geko, Paolo Maggio, dopo il test con la Virtus Arechi Salerno. "Registriamo i segnali di crescita che ci ha dato questo test e guardiamo avanti. - ha aggiunto l'altro vice dell'head coach Agostino Origlio, Emanuele Fiore - Domenica c’è la prima gara ufficiale con Forio, per una SuperCoppa che è comunque una tappa intermedia nel percorso che ci porterà all’inizio del campionato".

Il tabellino della Partenope Sant'Antimo nel test con la Virtus Arechi Salerno: Maggio 11, Sperduto 21, Coviello 14, Cena 9, Hajrovic 3, Cantone 5, Battaglia 5, Ratkovic, Frattoni, Ochoa 7. All. Origlio.