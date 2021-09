Napoli, il messaggio social per i tifosi verso la sfida con la Juve Grande attesa per la supersfida del "Maradona": calcio d'inizio alle 18

"Noi giochiamo spinti dai nostri meravigliosi tifosi, da tutti voi. Da chi viene allo stadio e da chi resta a casa. Vogliamo dire a tutti quelli che stasera non potranno esserci, che sentiremo ogni vostro grido di incitamento. Sappiamo che siete con noi". La Società Sportiva Calcio Napoli ha inviato questo messaggio ai tifosi tramite i canali ufficiali social. Ecco la carica del club azzurro verso la sfida con la Juventus, in programma nel pomeriggio (calcio d'inizio alle 18) allo stadio "Diego Armando Maradona".

Sempre con un post pubblicato sui social, il Napoli ha comunicato la negatività di tutto il gruppo squadra verso il match con i bianconeri: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questo pomeriggio (ieri, ndr) ai componenti del gruppo squadra". Dal report dell'ultima seduta di allenamento arriva la conferma del lavoro personalizzato in campo per Diego Demme e le terapie con personalizzato in palestra per Stanislav Lobotka. Lavoro di scarico e recupero per Victor Osimhen con Dries Mertens e Faouzi Ghoulam regolarmente in gruppo.