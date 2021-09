PSA Sant'Antimo, Cantone: "La giusta testa per crescere insieme" Il playmaker della Partenope: "Un gruppo pronto a lavorare e a fare quello che chiede il coach"

Domani, alle 20.30, la Partenope Sant'Antimo sarà ospite della Virtus Arechi Salerno. Il playmaker della PSA, Carlo Cantone, si è espresso così al termine della gara vinta contro Forio, utile per l'accesso alla semifinale del minigirone di Supercoppa. "Il punteggio contava perché era la prima partita ufficiale e ci ha dato l'accesso al prossimo turno di Supercoppa. - ha spiegato l'esterno della Partenope ai canali social del club - Ci tenevamo a passare, ad andare avanti. Gare come queste sono utili per costruire e far crescere la squadra. Stiamo lavorando bene e abbiamo la testa per fare quanto occorre. Siamo in una fase dell'anno in cui a volte vengono determinati dettagli, a volte meno. La condizione fisica, atletica non è al top. Siamo contenti, però, di lavorare insieme e per il passaggio del turno".

Cantone e Maggio insieme anche a Sant'Antimo - "La pallacanestro è fatta di cinque giocatori e fortunatamente ogni allenatore ha le sue idee. Noi proviamo a fare quello che chiede il coach, proviamo a farlo al meglio. Giocare con compagni come Maggio, ma come tutti gli altri è solo un piacere. Si possono fare solo belle cose insieme. Sono contento di giocare con lui e con tutta la squadra".

La condizione fisica - "Sicuramente c'è ancora da fare. Ho avuto un problemino nella scorsa settimana e non mi sono allenato al massimo. Ci tenevo a spingere un po' di più per capire a che punto ero. Sono contento di come sono stato in campo, ma c'è da migliorare per fisico e gioco".

I tifosi - "Onestamente mi aspettavo qualcosa di più. Si vede che ancora il bel tempo li porta fuori, ma siamo sicuri che arriveranno con le prossime gare in casa".