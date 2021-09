Napoli, pari a Leicester: rimonta con Osimhen (2-2) Il nigeriano domina la scena nella ripresa: doppietta dopo il 2-0 degli inglesi

Il Napoli si affida a Victor Osimhen e il nigeriano garantisce un punto d'oro a Leicester. Gli azzurri firmano il pari con la doppietta dell'ex Lille, che guida la rimonta. Gli inglesi passano subito al 9' con Perez e trovano il raddoppio con Barnes al 64'. Il gol del 2-0 sembra definire la gara, ma la giocata di Osimhen al 69', che supera con un pallonetto Vestergaard e con decisione Schmeichel, riapre i giochi e consente al Napoli di cambiare l'inerzia del match. La squadra di Spalletti sfiora più volte il pari, centrato all'87' dalla punta: colpo di testa su Soyuncu e Schmeichel nuovamente superato. Finale di 2-2: un risultato utilissimo al Napoli nel percorso di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Il tabellino

Europa League - Girone C

Prima Giornata

Leicester-Napoli 2-2

Marcatori: 9' Perez (L), 64' Barnes (L), 69', 87' Osimhen (N)

Leicester: Schmeichel, Castagne, Vestergaard, Evans (46' Soyuncu), Bertrand, Perez (46' Tielemans), Ndidi, Soumarè (78' Maddison), Daka (70' Lookman), Barnes, Iheanacho (88' Vardy). All. Rodgers.

Napoli: Ospina, Malcuit (84' Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Anguissa (84' Petagna), Zielinski (63' Elmas), Lozano (63' Politano), Insigne (74' Ounas), Osimhen. All. Spalletti

Arbitro: Martins (POR)

Espulso: al 93' Ndidi per doppia ammonizione

Ammoniti: Soumarè (L), Di Lorenzo (N), Vestergaard (L), Soyuncu (L), Rrahmani (N)