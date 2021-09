Napoli, Spalletti recupera due calciatori in vista dell'Udinese L'infermeria degli azzurri va gradualmente svuotandosi: il punto

Tre vittorie di fila in campionato, pari in rimonta nel debutto stagionale in Europa League: il Napoli ha iniziato la stagione col piede giusto e sfiderà l'Udinese, lunedì, alle 20,45, alla Dacia Arena, con la ferma intenzione di continuare lungo il solco tracciato. A Castel Volturno lavoro duro sul campo e occhi puntati sull'infermeria, che va gradualmente svuotandosi. Mario Rui ha recuperato dalle noie a una caviglia e tornerà a presidiare la corsia mancina. Non un dettaglio in attesa di riavere pienamente a disposizione Ghoulam, che, al pari di Mertens, ha svolto l'intera seduta di allenamento odierna in gruppo. D'altronde che il portoghese non abbia alternative, in seguito alla parte di Hysaj e al mancato arrivo di un rinforzo dal mercato, non lo si scopre certo oggi e adattare Di Lorenzo sull'out sinistro è una soluzione che proprio in Inghilterra ha palesato i suoi limiti, di pari passo a una prestazione tutt'altro che esaltante di Malcuit sul versante opposto. Intanto, Meret ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo, così come Lobotka, che, però, ha sudato in palestra. Demme ha svolto, invece, parte della sessione di fatiche quotidiane in gruppo per poi proseguire con un programma parte personalizzato. Concentrazione massima e voglia matta di confermarsi: il Napoli di Spalletti tira dritto per la sua strada con l'auspicio di poter contare nel minor tempo possibile su tutti gli elementi della rosa.