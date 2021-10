Verso Formia-Pozzuoli, Palumbo: "Vogliamo iniziare con il piede giusto" Il responsabile dell'area tecnica del club puteolano: "La società ripone grande fiducia nel gruppo"

La Virtus Pozzuoli sarà ospite di Formia per l'esordio in campionato domani con palla a due alle 18. "Abbiamo fatto qualche cambiamento rispetto alla scorsa stagione e questa domenica inizia una nuova avventura per noi. - ha affermato il responsabile dell'area tecnica del club puteolano, Fulvio Palumbo - Il nostro augurio è quello di conseguire dei risultati che possono dare prima di tutto soddisfazione alla città di Pozzuoli e ai nostri tifosi. La società ripone grande fiducia nel gruppo: il puteolano Mario Caresta sarà il capitano. - ha aggiunto il dirigente della Virtus - Una squadra dinamica e ben messa nel vari reparti. Il tecnico Valerio Spinelli con il vice Alessandro Tagliaferri hanno lavorato bene nel corso di queste settimane, ma ora è arrivato il momento di fare sul serio. Formia è una buona squadra. Dovremo stare molto attenti cercando innanzitutto di chiudere il match quando prima. Iniziare con il piede giusto rappresenta oltre al mero aspetto sportivo per la conquista dei due punti, anche un’iniezione di fiducia del gruppo per il proseguo della stagione".

Foto: sito ufficiale virtuspozzuoli.it