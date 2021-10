Forio Basket, esordio vincente in Serie B: colpaccio a Cassino Trio da 27, 25 e 20: Milosevic, Hadzic e Grilli per il successo sul parquet dei ciociari

Il Forio Basket vince in trasferta sul parquet della BPC Virtus Cassino e firma il colpaccio all'esordio nella regular season del girone D di Serie B. I 27 punti di Jakov Milosevic, i 25 di Damir Hadzic e i 20 di Daniele Grilli risultano decisivi per la vittoria della squadra ischitana sul parquet dei ciociari in una gara equilibrata con Forio abile a rilanciarsi nel terzo quarto per la vittoria nel finale. A Cassino non bastano i 23 punti di Michael Teghini e i 19 punti di Luca Campori.

Serie B - Girone D

Prima Giornata

BPC Virtus Cassino - Forio Basket 83-84

Parziali: 17-16, 25-19, 22-27, 19-22

Cassino: Teghini 23 (5/7, 2/7), Campori 19 (6/11, 0/2), Ani 13 (2/4, 3/6), Lylee 9 (3/4, 0/1), Lestini 9 (3/7, 1/2), Razic 7 (1/3, 1/3), Moffa 3 (0/4, 1/7), Idrissou, Gambelli, Mastrocicco, Provenzani, Birra.

Forio: Milosevic 27 (7/8, 4/5), Hadzic 25 (9/11, 1/5), Grilli 20 (4/7, 2/6), Caceres 5 (2/4, 0/1), Arienti 2 (1/2, 0/2), Njegos Visnjic 2 (1/1, 0/2), Aldi 2 (1/3, 0/0), Simone Orsini 1 (0/1, 0/1), Iannello, Capezza.

Foto: pagina ufficiale Facebook A.S. Forio Basket