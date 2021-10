La Virtus Pozzuoli domina con Formia: 59-80 Quattro uomini in doppia cifra e due a sfiorarla per la squadra allenata da Valerio Spinelli

Esordio vincente per la Virtus Pozzuoli, che domina la scena sul parquet del Meta Formia con il risultato di 59-80. Parziali di 14-22, 11-16, 17-20 e 17-22: il roster puteolano vince tutti i quarti di gioco e guida sin dall'avvio la sfida con quattro uomini in doppia cifra e due a sfiorarla. Ottima prova per il gruppo allenato da coach Valerio Spinelli, che vince e convince nel debutto in regular season.

Serie B - Girone D

Prima Giornata

Meta Formia - Bava Pozzuoli 59-80

Parziali: 14-22, 11-16, 17-20, 17-22

Formia: Di Dio 16 (3/12, 3/7), Farina 16 (2/4, 4/9), Lurini 8 (2/8, 1/4), Valente 6 (3/4, 0/0), Schivo 6 (3/5, 0/1), Sforza 5 (2/6, 0/0), Dosic 2 (1/3, 0/0), Scianaro (0/0, 0/1), Fontanella, Tartaglione.

Pozzuoli: Rossi 14 (1/6, 4/8), Gallo 12 (3/6, 2/2), Gaye 12 (5/5, 0/5), Caresta 11 (0/1, 3/5), Potì 9 (0/1, 2/6), Thiam 9 (4/8, 0/0), Longobardi 5 (2/4, 0/1), Cagnacci 4 (1/2, 0/0), Manojlovic 2 (1/2, 0/0), Spinelli 2 (1/1, 0/0), Esposito (0/0, 0/1), Sequani.