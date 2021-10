Basket, Forio: squalifica del campo per una gara Invasione di un tifoso ospite: spintoni con il dirigente accompagnatore della Virtus Cassino

Nei provvedimenti disciplinari relativi alla prima giornata di campionato della Serie B spicca la squalifica del campo per una gara rimediata dal Forio Basket e determinata dall'invasione del campo di gioco, al termine della gara con la Virtus Cassino (83-84), "da parte di un tifoso ospite, che veniva a contatto con il dirigente accompagnatore della squadra di casa, Guido Grossi, con spintoni reciproci. Veniva prontamente fermato dalle forze dell'ordine presenti in campo". Ecco quanto disposto dal provvedimento firmato dal giudice sportivo, Maddalena Tirico. Inibizione per Grossi da oggi fino al 20 ottobre "per aver al termine della gara tenuto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti di un tifoso ospite entrato in campo, venendo in contatto con lo stsso con spintoni reciproci. Veniva prontamente fermato dalle forze dell'ordine presenti in campo". Nel frattempo, cambia il roster del Forio Basket. La società ischitana ha comunicato di aver rescisso consensualmente i contratti con gli atleti Rovatti e Visnjic. "Nei prossimi giorni saranno presentati gli atleti che completano il roster biancorosso e che hanno già esordito nella prima giornata di campionato a Cassino".