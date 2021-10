Serie B, Pozzuoli piazza il bis: battuta Ruvo 87-85 Iba Koite Thiam è il miglior realizzatore per la Virtus Bava con 22 punti

La Virtus Bava Pozzuoli supera la Tecnoswitch Ruvo di Puglia nella gara valida per la seconda giornata del girone D di Serie B (finale di 87-85) e piazza il bis in campionato: 2 su 2 per gli uomini di coach Valerio Spinelli, che trovano la doppia cifra di vantaggio al primo intervallo (26-14) e che tengono sul tentativo di rimonta della squadra ospite, allenata da Francesco Ponticiello, in un PalaErrico a porte chiuse per la momentanea mancanza del certificato di agibilità dell’impianto di via Solfatara. Iba Koite Thiam è il miglior realizzatore per Pozzuoli con 22 punti. Gianni Cantagalli è il top-scorer di serata con 24 punti, che non bastano a Ruvo di Puglia per piazzare il colpo in trasferta.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

Bava Pozzuoli - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 87-85

Parziali: 26-14, 21-24, 19-23, 21-24

Pozzuoli: Thiam 22 (8/10, 0/0), Rossi 20 (3/4, 3/9), Gallo 17 (6/9, 1/3), Potì 12 (3/6, 1/8), Gaye 7 (2/4, 1/1), Caresta 7 (2/3, 1/3), Manojlovic 2 (1/2, 0/0), Longobardi (0/1, 0/1), Esposito (0/0, 0/1), Sequani, Cagnacci. All. Spinelli.

Ruvo: Cantagalli 24 (3/6, 5/8), Cassar 16 (5/9, 1/1), Ciribeni 11 (1/4, 2/5), Mastroianni 10 (2/4, 0/3), Hidalgo 9 (4/10, 0/0), Markovic 6 (3/5, 0/2), Bartolozzi 6 (3/7, 0/0), Ippedico 3 (1/1, 0/0), Monina, Di Terlizzi. All. Ponticiello.