Basket, Forio ko: vince Molfetta 70-84 Francesco Infante è il miglior realizzatore per gli ospiti e per l'intera gara con 23 punti

Il Forio Basket va ko contro la Pavimaro Molfetta. Nella gara casalinga, disputata però al PalaErrico di Pozzuoli, la squadra ischitana esce sconfitta dal parquet puteolano con il finale di 70-84. Parziali di 21-21, 14-29, 17-18 e 18-16 con il secondo quarto deciso per l'allungo e la vittoria dei pugliesi. A Forio non bastano i 20 punti di Damir Hadzic con altri tre uomini in doppia cifra. Francesco Infante è il miglior realizzatore per Molfetta e per l'intera gara con 23 punti.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

Forio Basket - Pavimaro Molfetta 70-84

Parziali: 21-21, 14-29, 17-18, 18-16

Forio: Hadzic 20 (7/9, 1/3), Caceres 15 (5/9, 0/1), Grilli 13 (3/4, 0/6), Milosevic 12 (5/8, 0/2), Orsini 4 (0/1, 0/1), Ciarpella 4 (1/2, 0/0), Antonaci 2 (1/1, 0/0), Arienti (0/2, 0/5), Iannello, Capezza.

Molfetta: Infante 23 (10/14, 0/0), Bini 16 (4/6, 1/3), Villa 15 (0/0, 4/10), Tassone 14 (3/4, 2/4), Kekovic 9 (0/0, 2/5), Scali 7 (2/4, 0/1), Epifani, Mentonelli, Mezzina, Sasso, Kodra, Caniglia.