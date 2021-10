Serie B, colpaccio Virtus Pozzuoli: vittoria a Reggio Calabria (78-79) Prova di forza per i ragazzi di coach Valerio Spinelli, primi nel girone D

La Virtus Bava Pozzuoli piazza il 3 su 3 vincendo al PalaCalafiore di Reggio Calabria contro la Viola con il risultato di 78-79. Prova di forza per i ragazzi di coach Valerio Spinelli con i parziali di 23-23, 12-21, 27-18 e 16-17. Equilibrio nel primo quarto, allungo ospite nel secondo, rientro dei padroni di casa e ritorno in equilibrio per l'ultima frazione di gioco, vinta dai puteolani per il successo e il tris in campionato. Gianmarco Rossi è il protagonista della vittoria a Reggio Calabria con 27 punti. Alla Viola non bastano i 20 punti dell'ex Pozzuoli, Amar Balic. Pozzuoli guida la classifica del girone D di Serie B in compagnia del Lions Basket Bisceglie.

Serie B - Girone Da

Terza Giornata

Viola Reggio Calabria - Bava Pozzuoli 78-79

Parziali: 23-23, 12-21, 27-18, 16-17

Reggio Calabria: Balic 20 (4/6, 3/6), Ingrosso 17 (2/5, 4/7), Duranti 12 (0/4, 4/9), Fall 9 (3/5, 1/1), Klacar 7 (2/3, 1/5), Gaetano 7 (2/2, 0/0), Barrile 6 (0/1, 2/3), Lazzari (0/1, 0/0), Freno, Besozzi, Valente.

Pozzuoli: Rossi 27 (5/8, 5/9), Thiam 15 (6/7, 0/0), Gallo 13 (3/5, 2/5), Gaye 11 (4/5, 1/3), Potì 9 (3/3, 1/4), Manojlovic 2 (1/2, 0/0), Longobardi 2, Caresta (0/2, 0/2), Esposito, Sequani, Cagnacci.