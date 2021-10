Tennis, A1: Torre del Greco domina Siracusa e vola in vetta al girone I campani dominano i quattro singolari e lasciano ai siciliani solo un doppio.

Dopo il pareggio in trasferta all’esordio contro il Tennis Club Sanata Margherita, il New Tennis Torre del Greco ha vinto in casa contro il TC Matchball Siracusa con netto punteggio di 5-1. Match mai in discussione con i campani subito avanti già nei singolari. Andrea Pellegrino ha battuto Antonio Massara 6-3 6-2, Raul Brancaccio ha avuto la meglio su Alessandro Ingrao non senza soffrire. Il ragazzo di Torre del Greco ha vinto nettamente il primo 6-1 per poi regalare il secondo con un lungo passaggio al vuoto col lo stesso punteggio. Nel terzo parziale è tornato a giocare sui propri livelli ed è riuscito a portare a casa il match chiudendolo per 6-3.

Gian Marco Moroni ha regalato il terzo punto battendo 6-4 6-2 Yannick Philippe Maden e Giovanni Cozzolino ha vinto il quarto singolare su Alessio Siringo 6-1 6-2. Nei doppi il duo Brancaccio-Pellegrino ha regolato con un doppio 6-1 la coppia Abbate-Massara, mentre Ingarao-Maden hanno avuto la meglio su Moroni-Palumbo con un doppio 6-4 conquistando l’unico punto di giornata per il TC Mathcball Siracusa.

La classifica vede Torre del Greco al comando del girone 2 con 4 punti dopo due giornate e nel prossimo turno farà visita allo Sporting Club Sassuolo reduce dal pareggio contro il TC Santa Margherita.