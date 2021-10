Napoli: riecco Manolas, ma si ferma Zielinski Risentimento al piccolo gluteo per il centrocampista polacco verso la sfida di Europa League

Allenamento mattutino al training center di Castel Volturno per il Napoli. Luciano Spalletti ritrova Kostas Manolas, che ha svolto l'intera seduta in gruppo, ma il tecnico di Certaldo perde Piotr Zielinski. Solo allenamento personalizzato in palestra per il polacco, bloccato da un risentimento al piccolo gluteo. Il centrocampista appare, quindi, fuori dai giochi per la sfida di giovedì con il Legia Varsavia, valida per la terza giornata del girone C di Europa League, decisiva per il cammino azzurro nella competizione. Dalla palestra, dove Adam Ounas prosegue nello sviluppo della tabella personalizzata al campo: lavoro sul terreno di gioco per Kevin Malcuit. Il gruppo ha aperto l'allenamento con il torello e l'attivazione fisica chiudendo la seduta con l'esercitazione sulle palle inattive dopo la tattica e una partita a campo ridotto.

L'arbitro: Napoli - Legia sarà diretta dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Un pareggio (l'1-1 di Liverpool il 27 novembre 2019 in Champions League) e una sconfitta (il 3-1 Salisburgo ai danni dei partenopei il 14 marzo 2018 in Europa League): questi i precedenti per il Napoli con il fischietto iberico, che sarà coadiuvato dai connazionali, gli assistenti Paul Cebrian Devis e Roberto Alonso Fernandez, e il quarto ufficiale, Guillermo Cuadra Fernandez. Al Var con lo spagnolo, Alejandro Hernandez, ci sarà il francese, Willy Delajod.