Tennis, Brancaccio ai quarti nel Challenger di Losinj Il ragazzo di Torre del Greco ha battuto lo spagnolo Gimeno Valero e ai quarti sfiderà Giannessi.

All’ATP Challenger di Losinj continua il periodo positivo di Raul Brancaccio, giunto in Croazia a caccia di punti in questo finale di stagione. Dopo l’ottimo risultato di Napoli, la Vesuvio Cup e la vittoria in A1 con Torre del Greco, sull’isola croata il tennista torrese ha vinto prima col turco Kirkin per 6-3 3-6 6-2 e oggi è arrivato il secondo successo, ma questa volta in due set contro lo spagnolo Gimeno Valero, numero 301 della classifica Atp. Brancaccio ha vinto il primo sfruttando al massimo il break di vantaggio, prima di chiudere i conti nel secondo parziale con un netto 6-1. Nei quarti di finale è atteso dal derby azzurro contro Alessandro Giannessi.