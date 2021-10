Juve Stabia, terza sconfitta di fila: il Monopoli vince 1-0 Inizia con un k.o. l'avventura in panchina di Imbimbo: decide Mercadante su calcio di rigore

Inizia con una sconfitta l’avventura di Eduardo Imbimbo sulla panchina della Juve Stabia. Nella decima giornata del girone C di Serie C il Monopoli batte le vespe, allo stadio “Veneziani”, con il finale di 1-0. Decisivo un gol alla mezz’ora di Mercadante su calcio di rigore per fallo di Altobelli su Fornasier. Terza sconfitta consecutiva per i gialloblù.

Il tabellino.

Monopoli – Juve Stabia 1-0

Marcatore: pt 30’ Mercadante (rig.)

Monopoli (3-5-2): Loria; Atena, Fornasier, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Morrone (26’ st D’Agostino), Guiebre; Starita (26’ st Langella), Grandolfo. A disp.: Guido, Riggio, De Santis, Nocciolini, Romano, Tazzer, Bussaglia, Nina, Novella, Milani. All.: Colombo.

Juve Stabia (3-5-2): Russo; Troest, Tonucci, Caldore; Donati (34’ st Scaccabarozzi), Davì (23’ st Squizzato), Altobelli, Rizzo (23’ st Stoppa), Bentivegna (34’ st Lipari); Eusepi, Panico (1’ st Evacuo). A disp.: Pozzer, Sarri, Todisco, Guarracino, Della Pietra, Cinaglia, Esposito. All.: Imbimbo.

Arbitro: Bordin della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti: Piazzini della sezione di Prato e Zezza della sezione di Ostia Lido. Quarto Ufficiale: Monesi della sezione di Crotone.

Note: Ammoniti: Davì, Morrone, Loria, Piccinni, Altobelli, Evacuo, Caldore.