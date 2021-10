Tennis, A1: Torre del Greco va ko nella trasferta di Sassuolo Campani terzi in classifica ad una sola lunghezza dal duo di testa.

Il New Tennis Torre del Greco non è riuscito a portare a casa punti preziosi dalla trasferta contro lo Sporting Club Sassuolo. Sui campi in sintetico i campani hanno perso per 4-2. Nei singolari il primo punto è arrivato grazie a Raul Brancaccio (nella foto), che reduce dalla buona settimana vissuta al Challenger in Croazia sull’isola di Losinj, ha superato Stefano Napolitano che si è ritirato mentre era sotto per 2-1 nel primo set.

Ko in appena 59 minuti Giovanni Cozzolinno con un doppio 6-3 con Michele Vianello, mentre è stata avvincente la sfida tra Rola Blaz e Andrea Pellegrini. L’azzurro ha perso 6-4 7-6 cedendo un punto importante in ottica del risultato finale della sfida. Nell’altro singolare Bondioli si è imposto per 6-4 6-2 su Fabio Parola.

Nei doppi la coppia Brancaccio-Pellegrino ha superato 6-4 6-3 Della Valle e Blaz, mentre Cozzolillo e Palumbo hanno ceduto 6-2 6-3 a Mazzoni e Vianello per il 4-2 finale in favore degli emiliani.

Dopo tre giornate la classifica del girone 2 del campionato di serie A1 maschile vede al comando il TC Santa Margherita e lo Sporting Sassuolo al comando con 5 punti, mentre i campani seguono ad una sola lunghezza di distanza. Ultimo posto per Siracusa con 1 punto. Nel prossimo turno, in programma domenica 31 ottobre, Il New Tennis Torre del Greco ospiterà la capolista TC Santa Margherita.