Verso Pozzuoli-Sant'Antimo, Gaye: "Test di alto livello" L'ala dei puteolani: "Dobbiamo rimanere sul pezzo e continuare a mettere la massima concentrazione"

Alle 19, in un PalaErrico che si presenterà a porte chiuse, la Virtus Bava Pozzuoli ospiterà la Geko PSA Sant'Antimo. Secondo derby consecutivo per i puteolani, allenati da coach Valerio Spinelli. "Per noi sarà un altro test di alto livello. - ha affermato l'ala della Virtus Pozzuoli, Sam Gaye, alla vigilia della sfida valida per la quinta giornata del girone D di Serie B - Affrontiamo Sant’Antimo che è una squadra importante e i risultati che hanno avuto lo dimostrano. Servirà una partita di altissima intensità, che nel match di domenica contro Salerno ci è mancata. La sconfitta nell’ultimo turno, però, non rovina tutto il buon lavoro che abbiamo fatto finora e che stiamo portando avanti. Dobbiamo rimanere sul pezzo e continuare a mettere la massima concentrazione. Tra l’altro ritorniamo a giocare in casa e questo è un altro grande punto di forza che ci aiuterà a dare il meglio di noi".

Foto: ufficio stampa Virtus Bava Pozzuoli