Verso Torrenova-Forio, Bartocci: "Ci vorrà la giusta intensità" Il coach dei siciliani: "Forio è una squadra interessante, un mix ben costruito"

Il Forio Basket è pronto per la trasferta di Torrenova. La squadra ischitana è reduce dalla prima vittoria casalinga in Serie B, ottenuta contro il Lapietra Monopoli. Forio è stata seguita dagli spalti anche da uno storico ex, Mimmo Bessarione. Ecco la foto pubblicata sui canali ufficiali social con la squadra allenata da Luigi Marinelli, pronta per la sfida contro i siciliani di coach Maurizio Bartocci: "Forio è una squadra interessante, un mix ben costruito di giovani con talento come Hadzic, Ciarpella ed Arienti, e gente con tanta esperienza come Grilli, Caceres e Orsini. - ha affermato il tecnico di Torrenova - Veniamo da una settimana in cui ci siamo allenati nuovamente a ranghi ridotti, ma giochiamo in casa e dobbiamo stringere i denti per portare a casa la vittoria. Ci vorrà la giusta intensità e la giusta concentrazione, ma davanti ai nostri tifosi non vogliamo fallire. Sarà una gara complicata, ma daremo come al solito il massimo per portare a casa la vittoria".

Foto: pagina ufficiale Facebook A.S. Forio Basket