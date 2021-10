Forio ci prova, ma esce sconfitta dal parquet della Fidelia Torrenova Alla squadra ischitana non basta il tandem Daniele Grilli - Damir Hadzic da 38 punti

Il Forio Basket va ko sul campo del Fidelia Torrenova. Finale di 74-66 e vittoria per i siciliani di coach Maurizio Bartocci contro gli ischitani, allenati da Luigi Marinelli. A Forio non basta il tandem Daniele Grilli - Damir Hadzic da 38 punti. Sono quattro gli uomini in doppia cifra per Torrenova con Donato Vitale top-scorer da 16 punti.

Serie B - Girone D

Quinta Giornata

Fidelia Torrenova - Forio Basket 74-66

Parziali: 16-16, 15-20, 25-16, 18-14

Torrenova: Vitale 16 (5/11, 2/7), Perin 14 (1/3, 3/7), Zucca 11 (3/8, 1/4), Galipò 10 (3/3, 1/2), Bolletta 8 (1/3, 2/3), Tinsley 7 (2/2, 1/8), Malkic 6 (0/0, 2/3), Zanetti 2 (0/0, 0/5), Bianco (0/0, 0/1), Saccone, Nuhanovic.

Forio: Grilli 19 (6/7, 1/9), Hadzic 19 (5/9, 0/1), Milosevic 11 (4/8, 1/3), Caceres 7 (3/6, 0/0), Arienti 6 (0/1, 2/5), Orsini 2 (0/1, 0/1), Capezza 2 (1/1, 0/0), Ciarpella (0/0, 0/1), Antonaci, Visnjic.