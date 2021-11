Tennis, A1 maschile: Torre del Greco ferma Santa Margherita Brancaccio risponde a Giustino, Moroni fa l’impresa ma non basta per vincere la sfida.

La quarta giornata del campionato di serie A1 maschile prevedeva il match di ritorno tra New Tennis Torre del Greco e Santa Margherita Ligure. Allo Sporting Poseidon di Ercolano si è visto un grande tennis col risultato finale di 3-3 che è parso il più giusto per quanto accaduto in campo. Spettacolare e durissimo il match tra Andrea Pellegrino e Lorenzo Giustino, con il napoletano che ha regalato per 7-6 7-5 il primo punto ai liguri. Per i Campani la certezza Raul Brancaccio non ha deluso vincendo 6-4 6-3 contro Luca Castagnola. Durissima invece la sfida tra Gian Marco Moroni e Dennis Novak con l’azzurro bravo a rimontare dopo aver perso il primo set 6-4.

Il portacolori del New Tennis Torre del Greco si è aggiudicato il secondo per 7-6 per poi vincere il terzo con un netto 6-1 dopo due ore e ventotto minuti di gioco. Nell’ultimo singolare in programma Cozzolino è stato superato 6-2 4-6 6-1 da Filippo Romano rendendo i doppi decisivi in ottica del risultato finale. Anche nelle ultime due sfide però le formazioni si sono divise la posta in palio. Pellegrino e Brancaccio hanno perso 6-4 6-2 da Novak e Basso, mentre Martinez e Palumbo hanno dominato Ferri e Castagnola imponendosi 6-0 6-2. Nel prossimo turno in programma domenica 14 novembre, il New Tennis Torre del Greco farà visita al fanalino di coda del gruppo 2 Siracusa.