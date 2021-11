Ginnastica, un'altra grande soddisfazione per Salvatore Maresca Il ragazzo di Castellammare dopo aver vinto il bronzo Mondiale entra nella World Class Gymnast.

Il 2021 di Salvatore Maresca è stato semplicemente fantastico. Un anno fa nessuno avrebbe mai immaginato che il campione di Castellammare di Stabia potesse raggiungere risultati così importanti. In primavera è arrivato il bronzo agli Europei in Svizzera, ad ottobre quello ai Mondiali in Giappone. Due medaglie ottenute in una specialità difficilissima come gli anelli dove l’Italia è stata grande con Yuri Chechi e Matteo Morandi prima, e ora lo è grazie a Marco Lodadio e al campano che in terra nipponica hanno regalato una splendida doppietta d’argento e bronzo.

Proprio la medaglia iridata ha permesso al ragazzo di Castellammare di Stabia di entrare nella World Class Gymnast, privilegio riservato dalla Federazione a chi disputa una finale all-around tra Mondiali e Giochi Olimpici oppure con la conquista di una medaglia iridata o a cinque cerchi.

Per Maresca si tratta di un riconoscimento importante che dovrà essere anche un grande stimolo per il futuro. Il 2022 sarà un altro anno importante, forse il più importante, perché bisognerà riconfermarsi ai vertici per continuare a cullare il grande sogno delle Olimpiadi di Parigi in programma nel 2024.