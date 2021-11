Tennis, A1: Torre del Greco stravince a Siracusa e vola al secondo posto Pellegrino e Brancaccio sono dominanti, nel prossimo turno arriva la capolista.

E’ arrivata una netta vittoria per il New Tennis Torre del Greco nella trasferta siciliana di Siracusa. I campani hanno iniziato bene con la vittoria di Andrea Pellegrino su Antonio Massara per 6-3 7-5, a cui ha fatto seguito il successo di Raul Brancaccio che ha superato per 6-1 7-6 Alessandro Ingrao.

L’unico punto della compagine siciliana è arrivato nel singolare vinto da Yannick Philippe Maden per 6-3 6-0 su Gian Marco Moroni. Nel quarto singolare invece facile vittoria per Giovanni Cozzolino su Flavio Abbate per 6-2 6-0. Senza storia il primo doppio dominato dal duo Brancaccio-Pellegrino su Massara e Made per 6-1 6-0, mentre c’è stata lotta nel secondo dove, la coppia Cozzolino-Morino ha fatto più fatica contro Ingarao e siringo col punteggio di 7-5 6-4.

Con questi tre punti il circolo campano sale a quota 8 in classifica a tre lunghezze dalla capolista Sassuolo, mentre al terzo posto c’è il TC Santa Margherita a quota 6. Nel prossimo turno il New Tennis Torre del Greco ospiterà proprio la prima della classe.