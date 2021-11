PSA - Del Fes 79-68, Origlio: "La vittoria che volevamo" Il coach della Partenope: "I 5 giocatori in doppia cifra? Squadra costruita senza individualità"

"Siamo contenti, è la vittoria che volevamo e che ci serviva in un momento come questo". È il commento del coach della Partenope Sant'Antimo, Agostino Origlio, dopo la vittoria della sua PSA sulla Del Fes Avellino: "Complimenti ai miei ragazzi che hanno approcciato bene la partita e hanno mostrato grande carattere. - ha spiegato il tecnico della Partenope - Siamo in un momento di cambiamento, abbiamo sicuramente le rotazioni ridotte rispetto ai programmi, ma il gruppo ha prodotto una prestazione importante in una partita importante. I 5 giocatori in doppia cifra? La squadra è stata costruita senza individualità che possano catalizzare il gioco, tutti possono essere protagonisti e lo hanno dimostrato anche stasera".

Il commento del coach della Del Fes, Giovanni Benedetto, dopo il match di Sant'Antimo