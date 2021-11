Del Fes, Benedetto: "In crescita, ma ora tocca vincere" Il coach: "Non ci accontentiamo di una sconfitta. Dobbiamo continuare il nostro percorso"

La Del Fes Avellino ha rimediato a Sant'Antimo la settima sconfitta in otto gare di campionato. Ecco il commento di coach Giovanni Benedetto: "Dobbiamo recriminare su due quarti, soprattutto il primo. - ha spiegato il tecnico degli irpini - Abbiamo concesso troppo. Siamo riusciti a rimetterla in carreggiata giocando un ottimo secondo quarto, un buon terzo quarto, ma nell'ultima frazione abbiamo ripetuto gli errori commessi nell'approccio. La stanchezza e il problema fisico importante accusato da Basile, che valuteremo nei prossimi giorni, ha creato dei problemi nella rotazione di squadra. Alcuni miglioramenti ci sono stati. Dobbiamo sicuramente cercare di fare meglio. Sono troppe le gare che abbiamo perso e dobbiamo tornare alla vittoria. Sono state tre partite difficili in cui abbiamo pagato anche le assenze e solo negli ultimi tre giorni ci siamo allenati al completo. C'è stata la risposta sul campo, abbiamo subito la stanchezza nel finale permettendo tranquillità ai nostri avversari in attacco. Non ci accontentiamo di una sconfitta. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita per arrivare meglio nel momento più importante. Siamo arrivati stanchi. Tante sconfiitte ci portano a essere troppi nervosi e in trasferta non ti aiuta. Anche l'atteggiamento ti penalizza. Mi interessa guardare il percorso di crescita e, quindi, pensiamo alle prossime gare". La Del Fes ospiterà il Lapietra Monopoli domenica prossima al PalaDelMauro per la nona giornata di campionato.