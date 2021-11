Il derby è di Sant'Antimo: PSA vincente sulla Del Fes (79-68) Alla squadra irpina non basta il rientro di Norman Hassan, autore di 13 punti

La Partenope Sant'Antimo supera la Del Fes Avellino al PalaEdilgen con il punteggio di 79-68. La squadra di coach Agostino Origlio vola sul +10, ma subisce il rientro degli irpini con un terzo quarto equilibrato e la nuova corsa dei padroni di casa nell'ultima frazione, utile per il successo. Sono cinque uomini in doppia cifra per la PSA. Alla Del Fes non basta il rientro di Norman Hassan, autore di 13 punti (Alessandro Marra è il miglior realizzatore con 15). Per la squadra avellinese è la settima sconfitta in otto gare di campionato.

Serie B - Girone D

Ottava Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Del.Fes Avellino 79-68

Parziali: 25-15, 16-24, 14-14, 24-15

Sant’Antimo: Ochoa 16 (4/9, 0/1), Cena 15 (4/5, 1/5), Cantone 15 (1/5, 3/3), Battaglia 14 (1/7, 3/4), Maggio 14 (2/5, 2/5), Coviello 5 (1/4, 1/3), Hajrovic, Puca, Ratkovic, Sabatino. All. Origlio.

Avellino: Marra 15 (4/5, 2/2), Spizzichini 15 (6/13, 0/1), Hassan 13 (2/4, 3/10), D'Andrea 11 (3/4, 0/0), Basile 6 (0/1, 2/2), Agbogan 4 (1/1, 0/0), Mavric 4 (2/4, 0/0), Ense (0/1, 0/0), Cepic, Venga. All. Benedetto.