Virtus Pozzuoli ko a Taranto, il CJ Basket vince 79-75 Lo staff tecnico flegreo non ha potuto contare su Alessandro Potì

La Virtus Bava Pozzuoli esce sconfitta dal parquet di Taranto. Il Cus Jonico Basket batte i puteolani con il risultato di 79-75 al termine di una sfida equilibrata in cui risulta prezioso il terzo quarto per i padroni di casa. Alberto Conti è il top-scorer per Taranto con 32 punti. Alla Virtus non basta la prova di Gianmarco Rossi nella serata in cui lo staff tecnico flegreo non ha potuto contare su Alessandro Potì.

Serie B - Girone D

Ottava Giornata

CJ Basket Taranto - Bava Pozzuoli 79-75

Parziali: 20-20, 20-18, 17-11, 22-26

Taranto: Conti 32 (7/9, 3/5), Sergio 17 (2/2, 3/8), Gambarota 10 (2/2, 1/2), Ponziani 8 (4/9, 0/0), Klanskis 6 (3/3, 0/0), Erkmaa 4 (2/6, 0/1), Diomede 2 (0/6, 0/3), Carone, Liace, Porcelluzzi.

Pozzuoli: Rossi 17 (4/8, 3/12), Gallo 14 (4/6, 1/4), Gaye 11 (3/5, 1/4), Caresta 11 (1/5, 3/7), Manojlovic 8 (4/5, 0/0), Longobardi 8 (3/3, 0/2), Cagnacci 4 (2/2, 0/0), Esposito 2 (1/2, 0/2), Sequani, Potì, Thiam.