Tennis, A1: Torre del Greco fa l'impresa e vola tra le fantastiche quattro I campani hanno superato per 5-1 Sassuolo scavalcandolo in classifica guadagnandosi la semifinale.

L’impresa è arrivata e il New Tennis Torre del Greco è ufficialmente tra le magnifica quattro del tennis tricolore. I campani erano chiamati allo scontro diretto casalingo contro la capolista Sassuolo per tentare il clamoroso sorpasso che è poi arrivato. Il match si è deciso nei singolari dove il primo a suonare la carica è stata Andrea Pellegrino, bravissimo a superare con un doppio 6-2 Enrico Della Valle.

Fondamentale anche il punto portato da Raul Brancaccio che nel match contro Michele Vianello si è imposto per 6-3 6-4. Il match più atteso era sicuramente quello tra Pedro Martinez Portero e Roberto Carballes Baena con il primo che ha avuto la meglio per 7-6 6-4. Sul 3-0 è arrivato il primo punto per Sassuolo con Federico Bondioli che ha battuto Giovanni Cozzolino col punteggio di 6-4 6-3. Mancava un punto al New Tennis Torre del Greco per guadagnare l’accesso in semifinale ed è arrivato grazie ai doppi.

I primi a chiudere sono stati Portero e Pellegrino che hanno superato per 6-2 6-4 Mazzoli e Napolitano. Poi è arrivato anche il 5-1 con il duo Brancaccio-Cozzolino che dopo aver perso al tie-break contro Carballes Baena e Vianello ha avuto la forza di reagire vincendo il secondo per 6-4 e poi imponendosi per 10-7 al supertie-break. Tantissima la gioia in casa partenopea per aver conquistato un posto tra le prime quattro. Ora c’è attesa per la doppia sfida che andrà in scena tra il 28 novembre e il 5 dicembre che può valere l’accesso in finale.