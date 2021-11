Tennis, Challenger di Bari: impresa di Brancaccio che vola ai quarti di finale Il ragazzo di Torre del Greco ha battuto in due set il numero 101 al mondo Carlo Taberner.

Prosegue positivamente il cammino di Raul Brancaccio in questo finale di stagione. Dopo i successi ottenuti nel campionato a squadre con Torre del Greco che sarà protagonista della semifinale scudetto, il tennista partenopeo è impegnato al Challenger di Bari dove ha messo in scena una grande impresa.

Nel primo turno ha battuto comodamente per 6-2 6-3 la wild card azzurra Luca Potenza guadagnandosi la possibilità di sfidare il numero 101 della classifica ATP, lo spagnolo Carlos Taberner. Questa mattina negli ottavi di finale l’azzurro si è imposto in due set vincendo il primo al tie-break (8-6) e il secondo per 6-3.

Vittoria che dà grande morale a Brancaccio che è a caccia di punti importanti per scalare la classifica. All’inizio del torneo era numero 307 ma con i risultati ottenuti a Bari la sua proiezione in classifica è già di numero 297 al mondo. Domani tornerà in campo per i quarti di finale dove affronterà un osso durissimo come Thomas Fabbiano, che negli ottavi ha avuto la meglio sul talentuoso inglese Jack Draper.