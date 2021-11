Tennis: Brancaccio e Pellegrino sono super, Torre del Greco pareggia a Bolzano Nella semifinale scudetto il circolo partenopeo ha strappato un prezioso pareggio

La sfida d’andata della semifinale scudetto tra TC Rungg Bolzano e il New Tennis Torre del Greco non ha deluso le attese. Il match è finito in parità con i campani bravi a vincere due singolari e un doppio. Non era facile uscire indenni da Bolzano ma Brancaccio e compagni ci sono riusciti.

Il primo punto di giornata è arrivato proprio grazie al ragazzo di Torre del Greco, che dopo il grande torneo fatto a Bari, ha raggiunto Bolzano e battuto in 58 minuti di gioco per 6-1 6-3 Rider Host. Vittoria che ha dato grande morale alla squadra e che è stata bissata da uno straordinario Andrea Pellegrino contro Elmar Ejupovic. Il portacolori della squadra campana, numero 218 al mondo, si è imposto in due set vincendo entrambi i tie-break giocati.

A rimettere in equilibrio la situazione ci hanno pensato Federico Gaio e Winkler Georg: il primo ha battuto 6-1 2-0 e ritiro Gian Marco Moroni, il secondo ha avuto la meglio per 6-4 6-2 su Giovanni Cozzolino. Sul 2-2 spazio ai doppi con Brancaccio e Pellegrino che hanno dominato Horst e Brezinski in due set, mentre Cozzolino e Parola non hanno potuto nulla al cospetto del duo Gaio Bortolotti.

Tra una settimana la partita di ritorno che darà l’accesso alla finale a chi riuscirà a spuntarla. In caso di ulteriore parità a decidere tutto sarà il doppio di spareggio. Nell’altra semifinale vittoria interna per Pistoia con uno straordinario Rosol che ha battuto Caruso e ha guidato i suoi al 4-2 finale giocando e vincendo anche in doppio.