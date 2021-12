Il New Tennis Torre del Greco si regala la finale scudetto battendo il TC Rungg Nel prossimo week end i partenopei si giocheranno il tricolore a Cesena contro il TC Vela Messina.

Il sogno si è realizzato. Il New Tennis Torre del Greco ha conquistato l’accesso alla finale scudetto battendo il TC Rungg di Bolzano. Impresa realizzata grazie ad una semifinale di ritorno esaltante e finita a tarda serata con la festa del gruppo partenopeo. A dare il via ad una giornata storica è stato proprio l’uomo di casa, Raul Brancaccio. Il suo singolare contro Rieder Horst è durato solo 53 minuti ed è terminato per 6-1 6-0 col primo punto regalato alla squadra dopo il 3-3 della gara d’andata. Più complicato invece il match di Andrea Pellegrino che ha impiegato due ore e undici minuti per battere 7-6 6-1 Elmar Ejupovic.

Sul 2-0 a dare ancora maggiore entusiasmo al New Tennis Torre del Greco ci ha pensato Giovanni Cozzolino che ha battuto per 6-1 6-3 Mortiz Trocker per il 3-0 che in quel momento garantiva ai padroni di casa almeno il doppio di spareggio. Soluzione però che non è servita nonostante il grande match vinto da Federico Gaio con un doppio tie-break dopo una lunga lotta su Gianmarco Moroni. Il 3-1 ha dato speranza al TC Rungg di Bolzano che si è giocato tutto nel primo doppio con Martinez Portero e Pellegrino che hanno sfidato il duo formato da Bortolotti e Rieder. I portacolori campani si sono presi per 6-3 il primo set mentre nel secondo la sfida è arrivata al tie-break. Pellegrino e Martinez si sono imposti per 7-5 dando il via alla grande festa del New Tennis Torre del Greco che ha conquistato con merito la finale senza aver bisogno nemmeno del secondo doppio.

La finale per il titolo tricolore andrà in scena sabato 11 e domenica 12 sul sintetico indoor del Carisport di Cesena contro il CT Vela Messina. I siciliani, che in squadra hanno anche Salvatore Caruso, hanno recuperato lo svantaggio dell’andata imponendosi sul TC Pistoia nel doppio di spareggio.