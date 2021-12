PSA, ecco la prima vittoria in trasferta: Viola ko 66-75 Riccardo Coviello è il miglior realizzatore per la Partenope con 21 punti

La Partenope Sant'Antimo esce vincente dal parquet del PalaCalafiore di Reggio Calabria. La PSA vince contro la Viola con il punteggio di 66-75 con la squadra di coach Agostino Origlio brava a strappare inerzia e vantaggio decisivo nel secondo e nel terzo periodo con il controllo nel finale. Riccardo Coviello è il miglior realizzatore per la Partenope con 21 punti. Alla Viola non bastano i 19 punti di Franco Gaetano. Sant'Antimo firma la prima vittoria in trasferta, preziosa per il cambio di marcia nella stagione.

Serie B - Girone D

Undicesima Giornata

Viola Reggio Calabria - Geko PSA Sant'Antimo 66-75

Parziali: 24-24, 10-14, 9-23, 23-14

Reggio Calabria: Gaetano 19 (6/10, 0/0), Duranti 14 (3/4, 2/4), Balic 11 (2/6, 2/6), Ingrosso 10 (3/9, 0/1), Klacar 4 (2/7, 0/3), Fall 4 (2/8, 0/0), Valente 2 (1/2, 0/0), Barrile 2 (1/4, 0/0), Lazzari (0/0, 0/2), Besozzi, Freno.

Sant’Antimo: Coviello 21 (4/7, 2/4), Cantone 16 (2/3, 2/3), Ochoa 14 (3/5, 1/2), Cena 9 (3/4, 0/1), Maggio 7 (1/3, 1/8), Hajrovic 6 (3/6, 0/0), Sabatino 2 (1/1, 0/0), Battaglia (0/1, 0/1), Puca, Ratkovic.