Tennis, Torre del Greco e Messina si giocano il titolo tricolore a Cesena Da sabato mattina alle 10:00 i campani proveranno a dare l'assalto allo Scudetto 2021.

E’ tutto pronto al Carisport di Cesena per la due giorni, organizzata da MEF Tennis Events, per assegnare lo Scudetto 2021. La finale, che andrà in scena con tre singolari sabato e un singolare e due doppi domenica+, vedrà confrontarsi il Circolo Tennis Vela di Messina e il New Tennis di Torre del Greco (NA). Sfida che si annuncia avvincente con le due squadre che sognano ad occhi aperti il titolo tricolore dopo aver fatto grandi cose sia nel girone che in semifinale. Messina ha eliminato al doppio di spareggio, grazie alla coppia Caruso-Tabacco, il TC Pistoia dopo aver recuperato lo svantaggio accumulato nella gara d’andata. Più agevole la qualificazione dei campani che a Bolzano avevano fermato il TC Rungg di Bolzano sul 3-3 prima di imporsi nettamente per 4-1 in casa rendendo inutile la disputa dell’ultimo doppio. In casa Messina occhi puntati su Salvatore Caruso, che arriva da un 2021 non all’altezza delle due stagioni precedenti, che era iniziato bene agli Australian Open fino alla sconfitta nel derby tutto tricolore contro Fabio Fognini con annessa polemica finale. Dopo la trasferta australiana qualcosa sembra essere cambiato e il siciliano ha fatto fatica chiudendo, dopo aver raggiunto un best ranking di numero 76, in 157esima posizione. Il più quotato tra i siciliani è sicuramente lo spagnolo Zapata Miralles, numero 124 della classifica ATP, che arriva al match decisivo per il titolo da imbattuto in A1. In campo andranno anche il figlio d’arte Julian Ocleppo, Giorgio Tabacco che con Caruso giocherà il doppio, Fausto Tabacco e il portoghese Ferreira Silva.

In casa campana la voglia di ottenere un risultato storico è tanta. Il girone è stato superato all’ultima giornata e in semifinale contro il TC Rungg di Bolzano è arrivata una grande dimostrazione di forza. Andrea Pellegrino, reduce da 5 vittorie in sette confronti in questa stagione di A1, è una garanzia. Brancaccio invece è sicuramente il più atteso. Lui è un torrese doc e sembra essere uno dei più in forma visti anche i buoni risultati negli ultimi tornei Challenger disputati. Padro Martinez Portero invece è la punta di diamante. Lo spagnolo è attualmente il numero 60 della classifica mondiale. Il New Tennis Torre del Greco potrà schiererà anche il romano Gian Marco Moroni e l’altro talento del vivaio Giovanni Cozzolino, classe 1996. I match inizieranno alle 10:00 e saranno visibili su Supertennis con la tv federale che darà ampio spazio a questo appuntamento che chiude l’attività Seniores a squadre del 2021. Per il tennis campano sarebbe un grande successo in un momento d’oro anche a livello giovanile.