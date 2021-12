Tennis, finale Scudetto: Brancaccio e Pellegrino spingono Torre del Greco Campani in vantaggio 2-1, domani il quarto singolare e i due doppi che assegneranno il tricolore.

Il New Tennis Torre del Greco è arrivato a Cesena sognando il titolo tricolore e dopo la prima giornata quel sogno è più vivo che mai. Il circolo campano, spinto dal grande calore della propria gente, ha chiuso la prima giornata in vantaggio per 2-1 capovolgendo il pronostico della vigilia.

Nel primo match sul campo veloce del Carisport di Cesena, il Circolo Tennis Vela di Messina ha conquistato il singolare con Fausto Tabacco che ha superato per 6-2 6-0 Giovanni Cozzolino. Vittoria che ha dato un punto importante ai siciliani che nel secondo incontro hanno schierato Giorgio Tabacco che è entrato in campo con un grande morale. Sulla sua strada però ha trovato un carichissimo Raul Brancaccio, che gioca per il circolo di casa essendo nato a Torre del Greco, e non voleva deludere le grosse attese che c’erano intorno a lui.

Il campano è in grande forma e lo ha dimostrando regolando in due set (6-3 6-1) l’avversario e portando il New Tennis Torre del Greco sull’1-1. “Giorgio (Tabacco ndr) ha giocato un’ottima partita al di là del risultato finale” ha spiegato Brancaccio. “Ce l’ho messa tutta e l’ho portata a casa. Sto giocando bene, su questa superficie mi trovo a mio agio, mi piace spingere e giocare offensivo. Sono soddisfatto”.

Sull’1-1 è arrivato il match più atteso di giornata, quello tra Andrea Pellegrino e Salvatore Caruso. La classifica regalava al siciliano il favore del pronostico ma il pugliese lo ha completamente capovolto giocando un match incredibile. Pellegrino, spinto anche dal tifo dei torresi arrivati a Cesena, ha giocato una partita aggressiva portandola a casa con un doppio 6-4. Decisivo il nono game del secondo parziale, quando Caruso ha annullato due palle break dopo scambi durissimi, ma alla terza occasione il portacolori campano ha portato a casa il game in risposta con una deliziosa palla corta andando a servire per il match. Grande tifo per Torre del Greco e boato finale per un 2-1 che significa tanto. “Vittoria importante per la squadra –ha spiegato il pugliese-, chiudiamo avanti 2-1 e domani ci giocheremo tutto. Sono stato bravo a servire nei momenti di difficoltà, ho avuto fiducia nei colpi da fondo campo e sono felice che il mio gioco stia migliorando”.

Domenica mattina dalle 10:00 si torna in campo con il quarto singolare, quello che vedrà confrontarsi i due numeri uno Pedro Martinez Portero per Torre del Greco e Bernabè Zapata Miralles per Messina. I campani possono concretamente andare sul 3-1 e presentarsi alle sfide di doppio con la possibilità di chiudere subito i conti e portare a casa uno storico titolo tricolore.