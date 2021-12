Il New Tennis Torre del Greco è campione d'Italia La squadra campana ha vinto lo scudetto superando il CT Vela di Messina per 4-1 a Cesena.

Il New Tennis Torre del Greco è campione d’Italia. Il circolo campano ha vinto con merito un titolo tricolore inseguito e conquistato grazie a match di grande livello contro il Circolo Tennis Vela di Messina. Dopo il 2-1 con cui si erano chiusi i tre singolari di ieri con il ko di Cozzolino ma i successi di Brancaccio e soprattutto Pellegrino che ha superato con un doppio 6-4 Caruso, la giornata decisiva è iniziata alla grande.

Nella sfida tutta iberica tra i due numeri uno, Pedro Martinez Portero e Bernabé Zapata Miralles, è stato il primo ad avere la meglio per 6-0 6-4 regalando il 3-1 ai torresi. A quel punto bastava un punto per chiudere i giochi e il circolo campano si è presentato con la coppia Pellegrino-Martinez Portero per sfidare il duo Caruso-Ocleppo. Partita che il circolo campano ha vinto per 6-3 6-2 rendendo inutile il secondo doppio e portando a casa uno storico Scudetto alla prima finale.

Al Carisport di Cesena, nell'evento magistralmente organizzato da MEf Tennis Events, è partita la festa di tutti i giocatori, dello staff e dei tifosi accorsi per l’occasione che nella due giorni di sfide non hanno fatto mai mancare il proprio supporto.

Foto: profilo Instagram New Tennis Torre del Greco