Turris, due positivi al covid alla ripresa della preparazione Casi anche nel club corallino: allenamenti a porte chiuse

La Turris ha reso noto la posiività di due tesserati al covid. La società corallina ha comunicato i casi in mattinata. Il il ciclo di tamponi a cui sono stati sottoposti nella giornata di ieri, prima della ripresa della preparazione, i calciatori, lo staff tecnico, i dirigenti e i collaboratori della società ha evidenziato due casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, confermati dal successivo test molecolare. "I due soggetti, vaccinati ed asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena presso il proprio domicilio, dove continueranno ad osservare il periodo di isolamento richiesto. - si legge nella nota ufficiale della Turris -

Gli allenamenti della squadra programmati allo stadio “Liguori” per oggi e domani si terranno a porte chiuse".