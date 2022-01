Napoli Basket, sfida con la Fortitudo Bologna: via alla prevendita Gli azzurri tornano al PalaBarbuto dopo lo stop covid e i rinvii

La Gevi Napoli riparte nel percorso stagionale dopo il rinvio del match con l'Happy Casa Brindisi. Il campionato propone i recuperi della quattordicesima giornata nel weekend per accelerare la definizione del tabellone della Coppa Italia 2022. Via alla prevendita dei biglietti per la sfida con la Fortitudo Bologna con capienza ridotta e obbligo della mascherina FFP2 per l'ingresso al PalaBarbuto: prove di normalità con il numero di positivi nei gruppi squadra in calo, ma ancora da gestire nell'evoluzione del torneo.

Dalle 9 è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla gara (domenica alle 18). I tagliandi saranno acquistabili sul circuito VivaTicket (punti vendita e online). Domenica, a partire dalle 16, sarà aperta la biglietteria del PalaBarbuto (lato Scandone). Resta ovviamente valido il ticket per coloro che lo avevano acquistato per il match in programma già il 2 gennaio.

I biglietti

Tribuna Centralissima: 50 euro, ridotto* 35

Tribuna Centrale: 35 euro, ridotto* 22

Tribuna Laterale: 25 euro, ridotto* 18

Curva e Gradinata: 14 euro, ridotto* 10

Settore Ospiti: 14 euro

* ridotto riservato alle categorie over 65 e under 16

Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del supergreen pass da esibire insieme al titolo d'accesso e al documento di identità. All'interno del palazzetto è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.