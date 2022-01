Pallanuoto, il Setterosa di Silipo si prepara alla World League Il tecnico napoletano ha convocato 17 atlete per il raduno a Ostia dal 16 al 19 gennaio.

La delusione della clamorosa mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo va messa alle spalle. Dodici mesi dopo il fallimento del preolimpico di Trieste il Setterosa è una squadra e un gruppo diverso. A guidare la truppa c’è il napoletano Carlo Silipo, storico volto del Posillipo e del Settebello che da allenatore vuole tornare alle Olimpiadi, quelle di Parigi 2024.

Il tragitto è lungo ma i prossimi impegni serviranno a migliorare l’affiatamento. Alle porte c’è la World League e per questo il commissario tecnico ha convocato 17 atlete per vivere dal 16 gennaio al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia e fino al 19 giornate importanti per preparare l’esordio del 25 gennaio. Il Setterosa sarà di scena a Ruza contro la Russia con fischio d’inizio alle 17 orario italiano. Oltre alle sovietiche nel girone sono presenti anche la Spagna. Tra le novità nelle convocazioni di Silipo c’è il rientro di Laura Teani, che nel 2016 vinse l’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

CONVOCATE SETTEROSA. Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Vetrocar Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebicito Padova), Laura Teani (Plebiscito Padova), Chiara Tabani, Luna Di Claudio, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Silvia Avegno, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giulia Viacava (L'Ekipe Orizzonte), Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L'Ekipe Orizzonte), Aurora Condorelli (L'Ekipe Orizzonte) e Valeria Uccella (Vela Nuoto Ancona). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Marco Manzetti e Elena Gigli, il medico Pietro Jansiti, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida, il preparatore atletico Valerio Viero, il team manager Barbara Bufardeci, a cui si aggiungono il medico per i test Beatrice Berti e il nutrizionista Giovanni De Francesco.

World League femminile 2021/22 – 1^ fase



Girone A: Grecia, Ungheria, Olanda

Girone B: Russia, Italia, Spagna



1 giornata - 25 gennaio



Girone A

GRECIA-UNGHERIA

Girone B

RUSSIA-ITALIA Ruza, 19.00 (17.00 italiane)

Arbitri Gerorgios Polychronopoulos (Grecia) e Ivan Rakovic (Serbia) e delegato FINA Alan Balfanbaev (Azerbaijan)



2 giornata - 22 febbraio



Girone A

UNGHERIA-OLANDA

Girone B

ITALIA-SPAGNA



3 giornata - 15 marzo



Girone A

OLANDA-GRECIA

Girone B

SPAGNA-RUSSIA



Regolamento. Il torneo prevede due gironi da tre squadre e gare uniche; le vincenti di ciascun girone si qualificano direttamente alla semifinale della Final Six in programma dall’8 al 10 aprile; le seconde e terze disputano i quarti di finale incrociandosi. Al termine della Final Six le prime tre classificate più la nazione ospite si qualificano alla Super Final, prevista dal 12 al 17 luglio in sede da definire.