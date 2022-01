Nuoto: i fratelli Sanzullo in ritiro a Roma fino al 31 gennaio Dopo l'annullamento del ritiro a Cervinia i due ragazzi partenopei lavorano nella capitale.

Dopo l’annullamento del ritiro in altura in quel Cervinia, i fratelli Mario (nella foto) e Pasquale Sanzullo si stanno allenando a Roma, dove preparano le prossime gare. I due ragazzi partenopei, tesserati col Circolo Canottieri Napoli, sono reduci dall’ottimo risultato nelle World Serie di Abu Dabi e al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti potranno, fino al 31 gennaio, svolgere allenamenti importanti in vista degli obiettivi del 2022. Con loro ci sono anche Alessio Occhipinti(Fiamme Oro/CC Aniene) e Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari). Lo staff che guida il raduno federale è composta dal coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, dal tecnico Emanuele Sacchi, dal preparatore atletico Alessandro Avallone e dalla fisioterapista Valentina Sacchi.

In questi giorni, come comunicato dalla Federazione, sono in collegiale a Ostia, presso il Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa, anche gli altri nuotatori delle lunghe distanze, fino al 5 febbraio, guidati dal campione Olimpico del 1500 a Rio de Janeiro Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), con lui Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydris) e Martina De Memme (Esercito/Olimpic Nuoto Napoli). Nello staff, con il coordinatore tecnico Stefanbo Rubaudo, il tecnico federale Fabrizio Antonelli, il preparatore atletico Francesco Speranza, i tecnici Alessandro Varani e Roberto Baldassarre, i fisioterapisti Maurizio Zaia e Federica Borghino.

Va ricordato che il 2022 sarà ricco di appuntamenti importanti sia in piscina che in acque libere con i Mondiali in Giappone a maggio e gli Europei a Roma ad agosto.