Napoli, Zielinski è guarito dal Covid: ci sarà a Bologna Intanto, da Castel Volturno arrivano notizie più e meno confortanti. Domani esami per Ospina

Buone notizie per il Napoli. Piotr Zielinski è risultato negativo al Covid. Anche il secondo tampone di controllo, a cui si è sottoposto il centrocampista polacco, ha confermato l'esito del primo. Spalletti può così riabbracciare uno dei gioielli della sua mediana.

Zielinski sarà regolarmente a disposizione per la sfida al Dall'Ara con il Bologna in programma lunedì prossimo, alle 18,30, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Intanto, in città serpeggia amarezza per l'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia per mano della Fiorentina, che si è imposta al “Maradona”, dopo i tempi supplementari, con il finale di 5-2.

A Castel Volturno è, nel contempo, ripresa la preparazione. Osimhen ha svolto l'intera seduta in gruppo dove si è rivisto anche Mario Rui, guarito pure lui dal Covid. Insigne ha sostenuto terapie. Ospina, k.o. nella corso della gara con i viola, domani si sottoporrà ad accertamenti. Riscatto sarà l'imperativo. Di certo più facile a dirsi che a farsi, ma gli azzurri vogliono ripartire di slancio.