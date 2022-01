GeVi Napoli, un positivo al Covid alla vigilia della gara con Bologna Fine settimana di riposo forzato in Serie A2 per la Givova Scafati

Tornata faticosamente in campo, dopo aver pagato dazio al Covid, la GeVi Napoli vuole ritrovare alla vittoria. Mandate in archivio le sconfitte con Trento, lo stop forzato a causa dei contagi all'interno del gruppo squadra e il recupero, con annessa battuta d'arresto, della gara al Taliercio con Venezia, è tempo di riprendere a giocare tra le mura amiche del PalaBarbuto. Domani, alle 18, gli azzurri sfideranno la Fortitudo Bologna, penultima in campionato con 8 punti e protagonista di un rendimento altalenante nel corso delle ultime quattro partite. E a proposito di Covid, pure la vigilia della gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A, è stata agitata dalla notizia di un positivo tra i tesserati partenopei. Il soggetto era già stato posto in isolamento da alcuni giorni.

Fine settimana di riposo forzato in arrivo, invece, in Serie A2, per la Givova Scafati che giocherà il 9 febbraio, alle 20, il match valido per il tredicesimo turno del girone rosso, che era già stato rinviato a domani, alle 18, presso il PalaBianchini, contro la Benacquista Latina, alla luce della richiesta, pervenuta da entrambe le società, già d’accordo anche sulla data e l’orario del posticipo, per via della presenza di alcuni cestisti risultati infetti, immediatamente posti in isolamento domiciliare, tra i tesserati del gruppo squadra della società gialloblù.