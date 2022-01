Napoli, Ospina ko: a Bologna nuova chance per Meret Gli azzurri veleggiano verso la trasferta al Dall'Ara tra notizie più e meno confortanti

Equilibrismo azzurro. Da due mesi il Napoli deve riuscire a fare di necessità virtù per portare a casa risultati nonostante la costante emergenza tra infortuni, defezioni, acciacchi e Covid. Uno scenario con cui bisognerà fare i conti anche nel posticipo pomeridiano di lunedì prossimo a Bologna. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto, dopo il match di Coppa Italia al “Maradona” con la Fiorentina, anche Ospina. Il portiere colombiano conoscerà l'entità dell'infortunio rimediato contro i viola nella giornata odierna, ma sarà certo assente al “Dall'Ara” lasciando strada libera al compagno di reparto Meret, guarito da pochi giorni dal Covid.

I recuperi di Mario Rui e Zielinski, che si sono negativizzati, rappresentano, nel contempo, le buone notizie su cui far leva a fronte di un altro certo forfait, quello di Insigne, costretto ad alzare “bandiera bianca” per noie muscolari, contro la Sampdoria. Il capitano sta svolgendo terapie con l'obiettivo di rientrare in occasione del derby in programma il 23 gennaio, tra le mura amiche, con la Salernitana. Scatta, intanto, il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Oshimen, che si allena da giorni in gruppo grazie alla protezione della mascherina in carbonio realizzata sul calco del suo volto, che dovrà indossare fino al prossimo 31 marzo. Il nigeriano si accomoderà in panchina a margine di un'indisponibilità forzata, che si protrae dallo scorso 21 novembre.