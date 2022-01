Scherma, Coppa del Mondo di sciabola: Curatoli a caccia del podio in Georgia Domenica la prova individuale, lunedì quella a squadre. Il napoletano è il leader azzurro.

L’argento di Orleans, nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola, ha dato morale e ulteriore consapevolezza a Luca Curatoli che dal 2017 è tra i migliori della specialità. Domenica 16 gennaio a Tblisi, in Georgia, andrà in scena il secondo appuntamento e il napoletano è tra i favoriti per un posto sul podio. Come sempre non sarà facile. La concorrenza è tanta. Curatoli però ha l’esperienza e il talento per confermarsi grande anche in questa sfida.

Non sarà l’unico italiano in gara. Il campano, insieme ad Enrico Berrè, era già qualificato al tabellone principale grazie al ranking mondiale, mentre sono dovuti passare dalle qualificazioni altri sette azzurri: Riccardo Nuccio, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Michele Gallo, Gabriele Foschini, Luca Fioretto e Giovanni Repetti. Sono rimasti fuori Francesco D’Armiento, Matteo Neri e Giacomo Mignuzzi. Tra i qualificati azzurri c’è anche il primo avversario del napoletano, si tratta di Leonardo Dreossi per un derby tutto tricolore.

Per Curatoli il week end di gare si allungherà fino a lunedì quando ci sarà anche l’impegno nella prova a squadre dove gli azzurri, reduci dall’argento alle Olimpiadi di Tokyo, sono tra i favoriti.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Tbilisi (Georgia), 15 gennaio 2022

Tabellone principale da 64 (Domani)

Fioretto (ITA) - Elsissy (Egy)

Berrè (ITA) - Motorin (Rus)

Curatoli (ITA) - Dreossi (ITA)

Gallo (ITA) - Cavaliere (ITA)

Repetti (ITA) - Pakdaman (Iri)

Foschini (ITA) - Lim (Kor)

Nuccio (ITA) - Ferjani (Tun)

Tabellone preliminare da 64

Dreossi (ITA) b. Platonov (Ukr) 15-9

Gallo (ITA) b. Smith (Usa) 15-11

Foschini (ITA) b. Schlaffer (Ger) 15-5

Repetti (ITA) b. Ayman (Egy) 15-5

Fioretto (ITA) b. Sattarkhan (Kaz) 15-9

Stoychev (Bul) b. Neri (ITA) 15-13

Tabellone preliminare da 128

Dreossi (ITA) b. Chan (Hkg) 15-11

Gallo (ITA) b. Vigh (Hun) 15-10

Foschini (ITA) b. Shinde (Ind) 15-5

Repetti (ITA) b. Bonah (Ger) 15-11

Fioretto (ITA) b. Aymuratov (Uzb) 15-8

Neri (ITA) b. Ursachi (Rou) 15-14

Emura (Jpn) b. Mignuzzi (ITA) 15-10

Rabb (Hun) b. D’Armiento (ITA) 15-9