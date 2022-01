Napoli, infortunio Ospina: ecco il risultato degli esami strumentali Il portiere colombiano è stato costretto a uscire anzitempo nel corso della sfida con la Fiorentina

Il Napoli dovrà rinunciare a Ospina almeno per le prossime due partite, contro Bologna e Salernitana. Il portiere colombiano, costretto, a causa di un risentimento al polpaccio sinistro, ad abbandonare il rettangolo di gioco nel corso del primo tempo della sfida infrasettimanale con la Fiorentina, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, questa mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del muscolo gastrocnemio. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Ospina non ci sarà, dunque, lunedì, alle 18,30, al “Dall'Ara”, contro i felsinei e, come detto, appare scontata la sua assenza pure nel derby del prossimo 23 gennaio al “Maradona” con i granata. Intanto, a Castel Volturno, è proseguita la marcia di avvicinamento alla prossima gara di campionato.

Al Training Center lavoro sul campo 2 per gli azzurri. Dopo una prima fase di attivazione e torello, il gruppo ha svolto lavoro tattico. Una parte dei calciatori ha concluso la seduta sostenendo una partitella a campo ridotto. Insigne, certo assente in Emilia, si è diviso tra terapie e esercizi personalizzati. Sul fronte mercato da registrare una serie di contatti con l'Empoli per bruciare la concorrenza di Lazio, Milan e Inter per Fabiano Parisi. L'ex calciatore dell'Avellino, irpino doc, potrebbe tornare in Campania per 10 milioni di euro andando a riempire il vuoto, mai colmato, lasciato da Hysaj, che la scorsa estate si è legato prorpio alla Lazio dopo la conclusione e il mancato rinnovo del contratto con la società presieduta da Aurelio De Laurentiis.