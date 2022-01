L'esempio della Juve Stabia: oggi tutta la squadra e lo staff si sono vaccinati All'ospedale San Leonardo terza dose di massa: lo splendido esempio del club gialloblù

Un gesto nobile, un esempio nell'ennesimo periodo delicato a causa della pandemia che, ormai da due anni, sta mettendo a dura prova la salute fisica e psicologica della popolazione mondaile.

Oggi la Juve Stabia è scesa in campo contro il Covid e lo ha fatto nella maniera più concreta possibile. La squadra, l’allenatore Stefano Sottili e lo staff si sono recati all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per sottoporsi alla vaccinazione ricevendo la terza dose.

L’iniziativa, coordinata dal responsabile del centro vaccinale, la dottoressa Rosa Santarpia, alla presenza dei medici Nunzio Racioppi, Mario Balia e Germano Terznini; degli infermieri Vincenzo Sansone e Rosa Moleto, e degli impiegati accettazione Sergio De Rosa, Alfonso Fontana e Teresa Fersini, ha portato alla vaccinazione completa di tutti i componenti della prima squadra.

Quella della Juve Stabia, del resto, è una scelta convinta e motivata anche per sensibilizzare i più giovani e gli sportivi sull’importanza della vaccinazione. Il miglior viatico in vista della ripresa del campionato, fissata per il prossimo 23 gennaio: le vespe saranno di scena al "Nuovo Romagnoli" (ore 17,30) contro il Campobasso.